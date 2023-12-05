Бельгия подтверждает намерения передать Украине F-16 в 2025 году - Умеров
Киев • УНН
Бельгия намерена передать Украине истребители F-16 в 2025 году, что подтвердили министры обороны Рустем Умеров и Людвин Дедондер, и сейчас идет подготовка к оснащению и обучению.
Передачу Украине истребителей F-16 и подготовку пилотов пилотов, а также поставки необходимого оборудования обсудили во время встречи глава Минобороны Украины Рустем Умеров с министром обороны Бельгии Людывин Дедондер. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Бельгия подтверждает намерения передать Украине самолеты F-16 в 2025 году
По словам министра обороны Украины, сейчас необходимо начать процесс налаживания цепочек поставок боеприпасов, запасных частей и технического оборудования для F-16.
Также во время встречи стороны обсудили возможность принять представителей бельгийского оборонно-промышленного комплекса в Украине в начале следующего года в Украине в начале следующего года.
Минобороны Украины отмечает, что общий объем технической помощи от Королевства Бельгия для Сил обороны составляет более 320 миллионов евро.
"Высоко ценим вашу непоколебимую поддержку и всестороннее участие в процессе укрепления обороноспособности Вооруженных Сил Украины", - подчеркнул Рустем Умеров.
Напомним
В октябре премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что государство сможет предоставить самолеты F-16 предоставить самолеты F-16 Украине с 2025 года, однако это произойдет после решения правительства, которое будет на то время.
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Бельгия подтверждает намерения передать Украине F-16 в 2025 году - Умеров
Бельгия намерена передать Украине истребители F-16 в 2025 году, что подтвердили министры обороны Рустем Умеров и Людвин Дедондер, и сейчас идет подготовка к оснащению и обучению.
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