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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 11292 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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8 марта, 10:25 • 126300 просмотра

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Бельгия может пересмотреть введение сбора с журналистов на их проверку спецслужбами

Бельгия может пересмотреть введение сбора с журналистов на их проверку спецслужбами

Киев  •  УНН

 • 7826 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Власти Бельгии не исключают возможности пересмотра своего решения о введении сбора в размере 100 евро в год с аккредитованных при институтах ЕС журналистов на оплату их проверки спецслужбами. Об этом сообщил в среду вечером журналистам официальный представитель МИД королевства Матье Брандерс. Он, однако, повторил, что руководство страны, несмотря на шквал критики со стороны СМИ и журналистских организаций, пока продолжает считать это решение обоснованным, передает УНН.

“Введение в действие этой новой меры будет оцениваться и, в случае необходимости, может быть изменено в будущем. Озабоченность, выраженная СМИ, будет передана для изучения властями Бельгии”, — отметил он. В защиту этого решения Брюсселя Брандерс отметил, что “развитие ситуации в сфере безопасности вызвало беспрецедентный всплеск числа запросов на контроль безопасности, который требует реформирования системы его проведения и финансирования”. Он добавил, что контроль проводится не только в отношении журналистов, но и всех лиц, которые имеют доступ к зданиям, где, например, проводятся саммиты Евросоюза.

Этот бельгийский закон, о котором стало известно во вторник, уже осудили союз журналистов Бельгии и Ассоциация иностранной прессы Брюсселя. Свое неудовольствие этой нормой также выразила Еврокомиссия.

Как сообщал УНН, мужчина взорвал себя на футбольном поле в Бельгии.

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