Бельгия может пересмотреть введение сбора с журналистов на их проверку спецслужбами

“Введение в действие этой новой меры будет оцениваться и, в случае необходимости, может быть изменено в будущем. Озабоченность, выраженная СМИ, будет передана для изучения властями Бельгии”, — отметил он. В защиту этого решения Брюсселя Брандерс отметил, что “развитие ситуации в сфере безопасности вызвало беспрецедентный всплеск числа запросов на контроль безопасности, который требует реформирования системы его проведения и финансирования”. Он добавил, что контроль проводится не только в отношении журналистов, но и всех лиц, которые имеют доступ к зданиям, где, например, проводятся саммиты Евросоюза.

Этот бельгийский закон, о котором стало известно во вторник, уже осудили союз журналистов Бельгии и Ассоциация иностранной прессы Брюсселя. Свое неудовольствие этой нормой также выразила Еврокомиссия.

Как сообщал УНН, мужчина взорвал себя на футбольном поле в Бельгии.