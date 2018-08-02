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Бельгія може переглянути введення збору з журналістів на їх перевірку спецслужбами

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Влада Бельгії не виключають можливості перегляду свого рішення про введення збору в розмірі 100 євро в рік з акредитованих при інститутах ЄС журналістів на оплату їх перевірки спецслужбами. Про це повідомив в середу ввечері журналістам офіційний представник МЗС королівства Матьє Брандерс. Він, однак, повторив, що керівництво країни, незважаючи на шквал критики з боку ЗМІ та журналістських організацій, поки продовжує вважати це рішення обгрунтованим, передає УНН.

“Введення в дію цього нового заходу буде оцінюватися і, в разі необхідності, може бути змінено в майбутньому. Заклопотаність, виражена ЗМІ, буде передана для вивчення владою Бельгії”, — зазначив він. На захист цього рішення Брюсселя Брандерс зазначив, що “розвиток ситуації в сфері безпеки викликав безпрецедентний сплеск числа запитів на контроль безпеки, який вимагає реформування системи його проведення і фінансування”. Він додав, що контроль проводиться не тільки по відношенню до журналістів, а й усіх осіб, які мають доступ до будівель, де, наприклад, проводяться саміти Євросоюзу.

Цей бельгійський закон, про який стало відомо у вівторок, вже засудили союз журналістів Бельгії та Асоціація іноземної преси Брюсселя. Своє незадоволення цією нормою також висловила Єврокомісія.

Як повідомляв УНН, чоловік підірвав себе на футбольному полі у Бельгії.

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