Бельгія може переглянути введення збору з журналістів на їх перевірку спецслужбами

“Введення в дію цього нового заходу буде оцінюватися і, в разі необхідності, може бути змінено в майбутньому. Заклопотаність, виражена ЗМІ, буде передана для вивчення владою Бельгії”, — зазначив він. На захист цього рішення Брюсселя Брандерс зазначив, що “розвиток ситуації в сфері безпеки викликав безпрецедентний сплеск числа запитів на контроль безпеки, який вимагає реформування системи його проведення і фінансування”. Він додав, що контроль проводиться не тільки по відношенню до журналістів, а й усіх осіб, які мають доступ до будівель, де, наприклад, проводяться саміти Євросоюзу.

Цей бельгійський закон, про який стало відомо у вівторок, вже засудили союз журналістів Бельгії та Асоціація іноземної преси Брюсселя. Своє незадоволення цією нормою також висловила Єврокомісія.

Як повідомляв УНН, чоловік підірвав себе на футбольному полі у Бельгії.