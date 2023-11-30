Беларусь открывает консульство в ростове, сфера его деятельности будет охватывать оккупированные территории Украины
Киев • УНН
беларусь открыла консульство в ростове-на-дону, россия, юрисдикция которого распространяется на оккупированные россией украинские территории, такие как Крым и части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
беларусь открывает консульство в ростове, сфера его деятельности будет охватывать оккупированные территории Украины
беларусь открывает генеральное консульство в российском ростове-на-дону. Куда, кроме волгоградской и ростовской области рф, "вошли" и оккупированные территории Украины.Об этом говорится в распоряжении правительства рф, сообщает "Радио Свобода", пишет УНН.
Детали
В округ, в частности, вошли Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Отмечается, что властям ростовской области рекомендовано выделить служебные и жилые помещения на условиях аренды или покупки, или выделить участок земли для строительства генерального консульства.
Украина пока официально не комментировала это решение.
по данным белорусской службы "Радио Свобода", в ростове-на-дону уже работает отделение посольства беларуси.
Посол беларуси в рф дмитрий крутой ранее сообщил о планах властей увеличить количество дипломатических миссий в россии.
Дополнение
Официально белорусская армия не участвует в полномасштабной войне россии против Украины, однако александр лукашенко предоставил территорию беларуси для проезда и временной дислокации российских войск, а с территории беларуси наносились ракетные удары по Украине. Через пособничество в войне против Украины и массовых репрессий США, ЕС и Великобритания ввели против беларуси санкции.
Кроме того, к блоруси якобы для "оздоровления " вывозят детей с оккупированных территорий Украины. Европарламент в сентябре осудил участие лукашенко в российской агрессии против Украины и вывозе детей, призвав Международный уголовный суд в Гааге выдать ордер на его арест.
Беларусь открывает консульство в ростове, сфера его деятельности будет охватывать оккупированные территории Украины
беларусь открыла консульство в ростове-на-дону, россия, юрисдикция которого распространяется на оккупированные россией украинские территории, такие как Крым и части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
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