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Беларусь открывает консульство в ростове, сфера его деятельности будет охватывать оккупированные территории Украины

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 13:33  •  921 просмотра

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беларусь открыла консульство в ростове-на-дону, россия, юрисдикция которого распространяется на оккупированные россией украинские территории, такие как Крым и части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

беларусь открывает консульство в ростове, сфера его деятельности будет охватывать оккупированные территории Украины

беларусь открывает генеральное консульство в российском ростове-на-дону. Куда, кроме волгоградской и ростовской области рф, "вошли" и оккупированные территории Украины.Об этом говорится в распоряжении правительства рф, сообщает "Радио Свобода", пишет УНН.

Детали

В округ, в частности, вошли Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Отмечается, что властям ростовской области рекомендовано выделить служебные и жилые помещения на условиях аренды или покупки, или выделить участок земли для строительства генерального консульства.

Украина пока официально не комментировала это решение.

по данным белорусской службы "Радио Свобода", в ростове-на-дону уже работает отделение посольства беларуси.

Посол беларуси в рф дмитрий крутой ранее сообщил о планах властей увеличить количество дипломатических миссий в россии.

Дополнение

Официально белорусская армия не участвует в полномасштабной войне россии против Украины, однако александр лукашенко предоставил территорию беларуси для проезда и временной дислокации российских войск, а с территории беларуси наносились ракетные удары по Украине. Через пособничество в войне против Украины и массовых репрессий США, ЕС и Великобритания ввели против беларуси санкции.

Кроме того, к блоруси якобы для "оздоровления " вывозят детей с оккупированных территорий Украины. Европарламент в сентябре осудил участие лукашенко в российской агрессии против Украины и вывозе детей, призвав Международный уголовный суд в Гааге выдать ордер на его арест.

Ольга Разгон

Ольга Разгон

Политика
білорусь відкриває консульство у ростові, сфера його діяльності охоплюватиме окуповані території України
Belarus opens a consulate in Rostov, and its scope of activity will cover the occupied territories of Ukraine
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Беларусь открывает консульство в ростове, сфера его деятельности будет охватывать оккупированные территории Украины

беларусь открыла консульство в ростове-на-дону, россия, юрисдикция которого распространяется на оккупированные россией украинские территории, такие как Крым и части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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