БЭБ сможет использовать спецсигналы на авто

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13 марта, 19:26 • 49603 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105255 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107953 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 108103 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101930 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 95980 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110460 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131456 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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12 марта, 15:33 • 202520 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Кабинет министров Украины включил Бюро экономической безопасности в учреждения, которые имеют право использовать на транспортных средствах специальные звуковые и световые сигнальные устройства синего цвета при наличии разрешения, выданного уполномоченным органом МВД. Об этом сообщил постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Цитата

"Внесены изменения в постановление КМУ от 22.03.2017 N 176 "Вопросы использования специальных звуковых и световых сигнальных устройств на транспортных средствах". Включено Бюро экономической безопасности Украины в учреждения, которые имеют право использовать на транспортных средствах специальные звуковые и световые сигнальные устройства синего цвета при наличии разрешения, выданного уполномоченным органом МВД", - сообщил Мельничук.

Дополнение

В 2021 году правительство создало Бюро экономической безопасности и дало ему статус "центрального органа исполнительной власти".

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