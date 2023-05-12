БЭБ сможет использовать спецсигналы на авто

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"Внесены изменения в постановление КМУ от 22.03.2017 N 176 "Вопросы использования специальных звуковых и световых сигнальных устройств на транспортных средствах". Включено Бюро экономической безопасности Украины в учреждения, которые имеют право использовать на транспортных средствах специальные звуковые и световые сигнальные устройства синего цвета при наличии разрешения, выданного уполномоченным органом МВД", - сообщил Мельничук.

Дополнение

В 2021 году правительство создало Бюро экономической безопасности и дало ему статус "центрального органа исполнительной власти".