БЕБ зможе використовувати спецсигнали на авто
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Кабінет міністрів України включив Бюро економічної безпеки до установ, які мають право використовувати на транспортних засобах спеціальні звукові та світлові сигнальні пристрої синього кольору за наявності дозволу, виданого уповноваженим органом МВС. Про це повідомив постійний представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Цитата
"Внесено зміни до постанови КМУ від 22.03.2017 N 176 "Питання використання спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв на транспортних засобах". Включено Бюро економічної безпеки України до установ, які мають право використовувати на транспортних засобах спеціальні звукові та світлові сигнальні пристрої синього кольору за наявності дозволу, виданого уповноваженим органом МВС", - повідомив Мельничук.
Доповнення
У 2021 році уряд створив Бюро економічної безпеки та дав йому статус "центрального органу виконавчої влади".