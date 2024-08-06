БЭБ проводит обыски у поставщиков продуктов для Минобороны
Киев • УНН
Детективы БЭБ обыскивают офисы компаний, поставляющих продукты для Минобороны Украины. Расследование связано с уклонением от уплаты налогов на сумму около миллиарда гривен через фиктивные операции.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области проводят обыски в офисах компаний, которые поставляют продукты питания для Министерства обороны Украины. Эти действия проводятся в рамках расследования уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов. Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины, передает УНН.
Детали
Обыски осуществляются на основании судебного определения с целью выявления и изъятия документов и черновой бухгалтерии, что может быть важным для следствия. Операции проводятся таким образом, чтобы не мешать законной деятельности предприятий.
Расследование началось после анализа налоговых накладных, обнаружив, что в течение 2022-2023 годов Министерству обороны Украины было поставлено продуктов питания на сумму 14,5 млрд грн с НДС. Оказалось, что должностные лица компаний документально оформляли бестоварные операции с фиктивными компаниями, что привело к искусственному завышению стоимости товаров и формированию незаконного налогового кредита по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в крупных размерах.
Согласно аналитическим материалам БЭБ, убытки, нанесенные бюджету, составляют значительную сумму. Агентство по розыску и менеджменту активов выявило активы фигурантов на почти миллиард гривен.
Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством прокуроров Киевской областной прокуратуры.
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