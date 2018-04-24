BBC: Труханов был членом преступной банды и имел оффшоры

По информации журналистов, Труханов принадлежал к преступной группировке из Одессы, члены которой зарабатывали деньги на нефтяной промышленности.

“В течение четырех лет специалисты по борьбе против мафии отслеживали шаги и передвижения членов группировки по всему континенту. Полицейские записывали их телефонные разговоры и то, о чем говорили мужчины, было очень жестоким”, — сообщает ВВС.

“Они описывали убийства, которые были особенно жестокими .. „Я продолжал бить его по голове, пока она не рассыпалась... Я убил его многими ударами...“ Они были чрезвычайно жестокими”, — вспоминает заместитель комиссара итальянской государственной полиции Нунция Савино.

Отмечается, что эта банда была организована в соответствии со строгими мафиозных линий, причем каждый член имел свою роль.

К ним относились:

Александр Ангерт по прозвищу “Дон Одессы”. По информации полиции, однажды его посадили за убийство.

Николай Фомичев, которого описывают, как “жестокого вооруженного человека”.

Геннадий Труханов — по словам Савино, он учил членов банды “рукопашному бою и снайперской стрельбе из высокоточного оружия”.

Учитывая имеющиеся доказательства, большинства членов банды никогда не предъявили обвинения, потому что их преступления, как отмечают журналисты не были совершены в Италии. В резульатати, расследование против мафии было прекращено.

Как отмечает ВВС, члены этой группировки “искали надежной прибыли для своего капитала и видели перспективу для их наличных в лондонском рынке недвижимости”.

Издание добавляет, что: “Мужчины скрыли свои имена от публичной информации, используя оффшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, где была возможность стать анонимным владельцем”.

Благодаря полученным документам The Paradise Papers, журналисты-расследователи получили доступ к документации юридической компании Appleby, которая предоставляет оффшорные услуги.

“The Paradise Papers указывают, что Геннадий Труханов имел большие доли в четырех оффшорных компаниях, которыми управляла Appleby”, — указано в расследовании журналистов BBC.