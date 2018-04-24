BBC: Труханов був членом злочинної банди та мав офшори

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 19430 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 46451 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 62382 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 63981 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 94870 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72018 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82310 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95513 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87917 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 186800 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
77%
Популярнi новини

Компанії Dell, HP, Lenovo призупиняють поставки своєї техніки до США

12 квітня, 12:08 • 6748 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 14658 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 12691 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 4062 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

16:13 • 8984 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 62382 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 186800 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 341158 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 275665 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 385564 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 12716 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 12746 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 63981 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20491 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25612 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

BBC: Труханов був членом злочинної банди та мав офшори

Київ • УНН

 • 14931 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Мер Одеси Геннадій Труханов був залучений до злочинної банди з Одеси і володів значними частками у чотирьох офшорних компаніях у британських податкових гаванях. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

BBC: Труханов був членом злочинної банди та мав офшори

За інформацією журналістів, Труханов належав до злочинного угруповання з Одеси, члени якого заробляли гроші на нафтовій промисловості.

“Протягом чотирьох років спеціалісти з боротьби проти мафії відстежували кроки та пересування членів угруповання по всьому континенту. Поліцейські записували їхні телефонні розмови і те, про що говорили чоловіки, було надзвичайно жорстоким”, — повідомляє ВВС.

“Вони описували вбивства, які були особливо жорстокими.. „Я продовжував бити його по голові, поки вона не розламалась... Я вбив його багатьма ударами...“ Вони були надзвичайно жорстокими”, — згадує заступник комісара італійської державної поліції Нунція Савіно.

Зазначається, що ця банда була організована відповідно до суворих мафіозних ліній, причому кожен член мав свою роль.

До них належали:

Олександр Ангерт на прізвисько “Дон Одеси”. За інформацією поліції, одного разу його ув’язнили за вбивство.

Микола Фомічев, якого описують, як “жорстоку озброєну людину”.

Геннадій Труханов — за словами Савіно, він навчав членів банди “рукопашному бою і снайперській стрільбі з високоточної зброї”.

Враховуючи наявні докази, більшості членам банди ніколи не пред’явили звинувачення, бо їхні злочини, як зазначають журналісти, не були скоєні в Італії. В резульататі, розслідування проти мафії було припинено.

Як зазначає ВВС, члени цього угруповання “шукали надійного прибутку для свого капіталу і бачили перспективу для їхньої готівки у лондонському ринку нерухомості”.

Видання додає, що: “Чоловіки приховали свої імена від публічної інформації, використовуючи офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах, де це було можливим стати анонімним власником”.

Завдяки отриманим документам The Paradise Papers, журналісти-розслідувачі отримали доступ до документації юридичної компанії Appleby, яка надає офшорні послуги.

“The Paradise Papers вказують, що Геннадій Труханов мав великі частки у чотирьох офшорних компаніях, якими управляла Appleby”, — вказано у розслідуванні журналістів BBC.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітикаКримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,518.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,650.76