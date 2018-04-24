BBC: Труханов був членом злочинної банди та мав офшори
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Мер Одеси Геннадій Труханов був залучений до злочинної банди з Одеси і володів значними частками у чотирьох офшорних компаніях у британських податкових гаванях. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
За інформацією журналістів, Труханов належав до злочинного угруповання з Одеси, члени якого заробляли гроші на нафтовій промисловості.
“Протягом чотирьох років спеціалісти з боротьби проти мафії відстежували кроки та пересування членів угруповання по всьому континенту. Поліцейські записували їхні телефонні розмови і те, про що говорили чоловіки, було надзвичайно жорстоким”, — повідомляє ВВС.
“Вони описували вбивства, які були особливо жорстокими.. „Я продовжував бити його по голові, поки вона не розламалась... Я вбив його багатьма ударами...“ Вони були надзвичайно жорстокими”, — згадує заступник комісара італійської державної поліції Нунція Савіно.
Зазначається, що ця банда була організована відповідно до суворих мафіозних ліній, причому кожен член мав свою роль.
До них належали:
Олександр Ангерт на прізвисько “Дон Одеси”. За інформацією поліції, одного разу його ув’язнили за вбивство.
Микола Фомічев, якого описують, як “жорстоку озброєну людину”.
Геннадій Труханов — за словами Савіно, він навчав членів банди “рукопашному бою і снайперській стрільбі з високоточної зброї”.
Враховуючи наявні докази, більшості членам банди ніколи не пред’явили звинувачення, бо їхні злочини, як зазначають журналісти, не були скоєні в Італії. В резульататі, розслідування проти мафії було припинено.
Як зазначає ВВС, члени цього угруповання “шукали надійного прибутку для свого капіталу і бачили перспективу для їхньої готівки у лондонському ринку нерухомості”.
Видання додає, що: “Чоловіки приховали свої імена від публічної інформації, використовуючи офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах, де це було можливим стати анонімним власником”.
Завдяки отриманим документам The Paradise Papers, журналісти-розслідувачі отримали доступ до документації юридичної компанії Appleby, яка надає офшорні послуги.
“The Paradise Papers вказують, що Геннадій Труханов мав великі частки у чотирьох офшорних компаніях, якими управляла Appleby”, — вказано у розслідуванні журналістів BBC.