Байден проводит заседание Совета национальной безопасности по Украине

Детали

Как пишет ABC News, вскоре после 10 утра в Белый дом прибыл глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, вице-президент Камала Харрис, министр обороны Ллойд Остин и директор ЦРУ Уильям Бернс.

Пока другие подробности встречи неизвестны.

Дополнение

США, НАТО, союзники и партнеры в последние недели пытаются найти дипломатическое решение эскалации кризиса вдоль границ Украины. Ранее в воскресенье Блинкен заявил, что недавнее решение России продлить военные учения в Беларуси "предполагает, что это очень серьезно, и что они на грани вторжения".

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали в субботу значительный рост нарушений режима прекращения огня на востоке Украины. В ведомстве сообщили, что в пятницу в Луганской области было зафиксировано 975 нарушений режима прекращения огня, а в Донецкой области - 591. Цифры значительно выше, чем те, о которых сообщалось ранее на прошлой неделе.

Украина неоднократно отрицала, что начнет наступление на регион, что удерживается российскими боевиками, и заявляла, что хочет дипломатического урегулирования конфликта.