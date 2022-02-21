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Байден проводит заседание Совета национальной безопасности по Украине

Байден проводит заседание Совета национальной безопасности по Украине

Киев • УНН

 • 182322 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Белый дом подтвердил, что президент Джо Байден сегодня в понедельник встречается с Советом национальной безопасности для рассмотрения ситуации в Украине, передает УНН.

Детали

Как пишет ABC News, вскоре после 10 утра в Белый дом прибыл глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, вице-президент Камала Харрис, министр обороны Ллойд Остин и директор ЦРУ Уильям Бернс.

Пока другие подробности встречи неизвестны.

Дополнение

США, НАТО, союзники и партнеры в последние недели пытаются найти дипломатическое решение эскалации кризиса вдоль границ Украины. Ранее в воскресенье Блинкен заявил, что недавнее решение России продлить военные учения в Беларуси "предполагает, что это очень серьезно, и что они на грани вторжения".

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали в субботу значительный рост нарушений режима прекращения огня на востоке Украины. В ведомстве сообщили, что в пятницу в Луганской области было зафиксировано 975 нарушений режима прекращения огня, а в Донецкой области - 591. Цифры значительно выше, чем те, о которых сообщалось ранее на прошлой неделе.

Украина неоднократно отрицала, что начнет наступление на регион, что удерживается российскими боевиками, и заявляла, что хочет дипломатического урегулирования конфликта.

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