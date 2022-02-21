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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 12393 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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07:07 • 33277 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Байден проводить засідання Ради національної безпеки щодо України

Байден проводить засідання Ради національної безпеки щодо України

Київ • УНН

 • 182324 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Білий дім підтвердив, що президент Джо Байден сьогодні в понеділок зустрічається з Радою національної безпеки для розгляду питання безпекової ситуації в Україні, передає УНН.

Деталі

Як пише ABC News, незабаром після 10 ранку до Білого дому прибув голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, віце-президент Камала Харріс, міністр оборони Ллойд Остін та директор ЦРУ Вільям Бернс.

Наразі інші подробиці зустрічі невідомі.

Доповнення

США, НАТО, союзники та партнери в останні тижні намагаються знайти дипломатичне вирішення ескалації кризи вздовж кордонів України. Раніше в неділю Блінкен заявив, що недавнє рішення Росії продовжити військові навчання в Білорусі "припускає, що це дуже серйозно, і що вони на межі вторгнення".

Спостерігачі Організації з безпеки та співробітництва в Європі зафіксували у суботу значне зростання порушень режиму припинення вогню на сході України. У відомстві повідомили, що у п'ятницю в Луганській області було зафіксовано 975 порушень режиму припинення вогню, а в Донецькій області - 591. Цифри значно вищі, ніж ті, про які повідомлялося раніше минулого тижня.

Україна неодноразово заперечувала, що почне наступ на регіон, що утримується російськими бойовиками, і заявляла, що хоче дипломатичного врегулювання конфлікту.

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