Байден подписал указ об обеспечении доступа к абортам
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент США Джо Байден в пятницу подписал указ, призванный защитить доступ женщин к абортам и противозачаточным средствам. Об этом глава американского государства написал в своем Twitter, передает УНН.
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"Сегодня я подписал Исполнительный указ о защите репродуктивных прав женщин после крайнего решения Верховного суда отменить дело Роу против Уэйда. Он формализует действия, о которых я объявил сразу после принятия решения, и добавит новые меры по охране здоровья женщин", - сообщил Байден.
Добавим
Указ основывается на действиях, которые администрация США уже предприняла для защиты репродуктивных прав путем:
- защиты доступа к услугам по охране репродуктивного здоровья, включая аборты и контрацепцию;
- защиты частной жизни пациентов и их доступа к достоверной информации;
- обеспечения безопасности и защиты пациентов, поставщиков услуг и клиник; и
- координации реализации федеральных усилий по защите репродуктивных прав и доступа к медицинскому обслуживанию.
Как сообщается, Байден также поручит Министерству здравоохранения и социальных служб принять дополнительные меры по защите доступа к препаратам для абортов, неотложной медицинской помощи и контрацепции.
Указ также будет направлен на решение проблем, связанных с конфиденциальностью пациентов и цифровым наблюдением, включая принятие мер по защите частной жизни потребителей при поиске информации об услугах в области репродуктивного здоровья.
Администрация также будет привлекать юристов-волонтеров, чтобы "поощрять активное юридическое представительство пациентов, поставщиков и третьих лиц, законно обращающихся за услугами по охране репродуктивного здоровья или предлагающих их по всей стране".
Такое представительство может включать помощь в защите права пациента на выезд в другой штат для проведения аборта.
Напомним
Верховный суд США 24 июня отменил право на аборт постановлением, которое сводит на нет полувековую конституционную защиту по одному из самых спорных вопросов в американской политической жизни.
Президент США позже раскритиковал определение Верховного суда. Американский лидер заявил, что этот шаг отверг страну на 150 лет назад.