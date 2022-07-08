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Байден подписал указ об обеспечении доступа к абортам

Байден подписал указ об обеспечении доступа к абортам

Киев • УНН

 • 129972 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент США Джо Байден в пятницу подписал указ, призванный защитить доступ женщин к абортам и противозачаточным средствам. Об этом глава американского государства написал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

"Сегодня я подписал Исполнительный указ о защите репродуктивных прав женщин после крайнего решения Верховного суда отменить дело Роу против Уэйда. Он формализует действия, о которых я объявил сразу после принятия решения, и добавит новые меры по охране здоровья женщин", - сообщил Байден.

Добавим

Указ основывается на действиях, которые администрация США уже предприняла для защиты репродуктивных прав путем:

- защиты доступа к услугам по охране репродуктивного здоровья, включая аборты и контрацепцию;

- защиты частной жизни пациентов и их доступа к достоверной информации;

- обеспечения безопасности и защиты пациентов, поставщиков услуг и клиник; и

- координации реализации федеральных усилий по защите репродуктивных прав и доступа к медицинскому обслуживанию.

Как сообщается, Байден также поручит Министерству здравоохранения и социальных служб принять дополнительные меры по защите доступа к препаратам для абортов, неотложной медицинской помощи и контрацепции.

Указ также будет направлен на решение проблем, связанных с конфиденциальностью пациентов и цифровым наблюдением, включая принятие мер по защите частной жизни потребителей при поиске информации об услугах в области репродуктивного здоровья.

Администрация также будет привлекать юристов-волонтеров, чтобы "поощрять активное юридическое представительство пациентов, поставщиков и третьих лиц, законно обращающихся за услугами по охране репродуктивного здоровья или предлагающих их по всей стране".

Такое представительство может включать помощь в защите права пациента на выезд в другой штат для проведения аборта.

Напомним

Верховный суд США 24 июня отменил право на аборт постановлением, которое сводит на нет полувековую конституционную защиту по одному из самых спорных вопросов в американской политической жизни.

Президент США позже раскритиковал определение Верховного суда. Американский лидер заявил, что этот шаг отверг страну на 150 лет назад.

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