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"Бавария" объявила о подписании контракта с нападающим сборной Германии

Киев • УНН

 • 12222 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. 27-кратный чемпион Германии мюнхенская “Бавария” подписала нападающего “Хоффенхайма” ии сборной Германии Сандро Вагнера, информирует УНН со ссылкой сайт команды.

"Бавария" объявила о подписании контракта с нападающим сборной Германии

После прохождения медицинского осмотра 30-летний нападающий сборной Германии 1 января 2018 подпишет контракт до 30 июня 2020-го. Уже 2 января Вагнер вместе с “Баварией” отправится на тренировочный сбор в Катар, где начнется подготовка ко второму кругу.

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“Я очень рад. Долгое путешествие подошло для меня к концу. Я снова вернулся домой в свой клуб, на свою родину. Я очень счастлив, что все получилось. „Бавария“ — лучший клуб Германии и один из лучших в мире. Когда поступило предложение, я долго не раздумывал”, - заявил 30-летний спортсмен.

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Стоит отметить, что Вагнер выступал за молодежную команду “Баварии” и в сезоне 2007-2008 дебютировал на профессиональном уровне. В составе “Баварии” тогда он провел четыре матча в Бундеслиге. Затем нападающий выступал за “Дуйсбург”, “Вердер”, “Кайзерслаутерн”, “Герту” и “Дармштадт”, прежде чем перешел в “Хоффенхайм”. В составе “Хоффенхайма” габаритный форвард провел 50 официальных матчей (18 голов) и стал игроком сборной (7 матчей/5 голов).

Заметим, что Вагнер является чемпионом Европы (U21) 2009 года и обладателем Кубка конфедераций 2017.

Напомним, футболиста сборной Украины по футболу Андрея Ярмоленко назван одним из лучших игроков дортмундской “Боруссии” по итогам баталии 1/8 финала Кубка Германии (игра с “Баварией”).

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