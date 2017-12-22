"Баварія" оголосила про підписання контракту з нападником збірної Німеччини

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 25231 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 63057 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 75130 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 72436 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 101538 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74016 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83715 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96043 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88139 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 190272 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.5м/с
85%
Популярнi новини

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 7658 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 6074 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 9976 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 10261 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 15478 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 75133 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 190273 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 344065 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 278876 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 388507 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15359 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14018 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 72440 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21420 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26492 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

"Баварія" оголосила про підписання контракту з нападником збірної Німеччини

Київ • УНН

 • 12222 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. 27-кратний чемпіон Німеччини мюнхенська "Баварія" підписала нападника "Хоффенхайма" і збірної Німеччини Сандро Вагнера, інформує УНН з посиланням сайт команди.

"Баварія" оголосила про підписання контракту з нападником збірної Німеччини

Після проходження медичного огляду 30-річний нападник збірної Німеччини 1 січня 2018 року підпише контракт до 30 червня 2020-го. Вже 2-го січня Вагнер разом з “Баварією” відправиться на тренувальний збір в Катар, де почнеться підготовка до другого кола.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КДК ФФУ дискваліфікував Ракицького та Фонсеку

“Я дуже радий. Довга подорож підійшла для мене до кінця. Я знову повернувся додому в свій клуб, на свою батьківщину. Я дуже щасливий, що все вийшло. „Баварія“ — кращий клуб Німеччини і один з кращих в світі. Коли надійшла пропозиція, я довго не роздумував”, — заявив 30-річний спортсмен.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хачеріді та Лужний отримали дискваліфікацію за дії в матчі з “Олександрією”

Варто зазначити, що Вагнер виступав за молодіжну команду “Баварії” і в сезоні 2007-2008 дебютував на професійному рівні. У складі “Баварії” тоді він провів чотири матчі в Бундеслізі. Потім нападник виступав за “Дуйсбург”, “Вердер”, “Кайзерслаутерн”, “Герту” і “Дармштадт”, перш ніж перейшов в “Хоффенхайм”. У складі “Хоффенхайма” габаритний форвард провів 50 офіційних матчів (18 голів) і став гравцем збірної (7 матчів/5 голів).

Зауважимо, що Вагнер є чемпіоном Європи (U21) 2009 року і володарем Кубка конфедерацій 2017.

Нагадаємо, футболіста збірної України з футболу Андрія Ярмоленка названо одним з кращих гравців дортмундської “Борусії” за підсумками баталії 1/8 фіналу Кубку Німеччини (гра з “Баварією”).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,434.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,622.98