"Баварія" оголосила про підписання контракту з нападником збірної Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. 27-кратний чемпіон Німеччини мюнхенська "Баварія" підписала нападника "Хоффенхайма" і збірної Німеччини Сандро Вагнера, інформує УНН з посиланням сайт команди.
Після проходження медичного огляду 30-річний нападник збірної Німеччини 1 січня 2018 року підпише контракт до 30 червня 2020-го. Вже 2-го січня Вагнер разом з “Баварією” відправиться на тренувальний збір в Катар, де почнеться підготовка до другого кола.
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“Я дуже радий. Довга подорож підійшла для мене до кінця. Я знову повернувся додому в свій клуб, на свою батьківщину. Я дуже щасливий, що все вийшло. „Баварія“ — кращий клуб Німеччини і один з кращих в світі. Коли надійшла пропозиція, я довго не роздумував”, — заявив 30-річний спортсмен.
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Варто зазначити, що Вагнер виступав за молодіжну команду “Баварії” і в сезоні 2007-2008 дебютував на професійному рівні. У складі “Баварії” тоді він провів чотири матчі в Бундеслізі. Потім нападник виступав за “Дуйсбург”, “Вердер”, “Кайзерслаутерн”, “Герту” і “Дармштадт”, перш ніж перейшов в “Хоффенхайм”. У складі “Хоффенхайма” габаритний форвард провів 50 офіційних матчів (18 голів) і став гравцем збірної (7 матчів/5 голів).
Зауважимо, що Вагнер є чемпіоном Європи (U21) 2009 року і володарем Кубка конфедерацій 2017.
Нагадаємо, футболіста збірної України з футболу Андрія Ярмоленка названо одним з кращих гравців дортмундської “Борусії” за підсумками баталії 1/8 фіналу Кубку Німеччини (гра з “Баварією”).