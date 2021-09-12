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"Бавария" обыграла "СБ Лейпциг" в центральной игре тура Бундеслиги

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Мюнхенская "Бавария" провела матч на выезде с вице-чемпионом Германии - "РБ Лейпциг", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Баварии".

Детали

Интенсивный и быстрый старт матча привел к пенальти в ворота хозяев уже на 12-й минуте встречи. Роберт Левандовски наказал саксонцев за игру рукой в своей штрафной площади. Таким образом, бомбардир забивает уже в 14 играх подряд, к покорению еще одного рекорда Герда Мюллера остается только две игры (16).

Во втором тайме Джамал Мусиала (47) и Лерой Сане (54 мин) довели счет до 3:0, а Конрад Лаймер (58) сократил отставание в счете. Итог встречи подвел вышедший на замену Шупо-Мотинг, который сделал счет 4:1 уже в добавленное время.

Стоит отметить, этим матчем баварцы провели удачную генеральную репетицию перед стартом нового розыгрыша Лиги Чемпионов в Барселоне.

Дополнение

После четырех игр в Бундеслиге баварцы набрали 10 очков и занимают второе место в турнирной таблице. “СБ Лейпциг” имеет только 3 балла и 13 место.

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