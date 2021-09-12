"Баварія" обіграла "РБ Лейпциг" у центральній грі туру Бундесліги
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Мюнхенська "Баварія" провела матч на виїзді із віце-чемпіоном Німеччини – "РБ Лейпциг", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Баварії".
Деталі
Інтенсивний і швидкий старт матчу привів до пенальті у ворота господарів вже на 12-й хвилині зустрічі. Роберт Левандовскі покарав саксонців за гру рукою в своїй штрафній площі. Таким чином, бомбардир забиває вже в 14 іграх поспіль, до підкорення ще одного рекорду Герда Мюллера залишається лише дві гри (16).
У другому таймі Джамал Мусіала (47) і Лерой Сані (54 хв) довели рахунок до 3:0, а Конрад Лаймер (58) скоротив відставання в рахунку. Підсумок зустрічі підвів вийшов на заміну Ерік Максім Шупо-Мотінг, який зробив рахунок 4:1 вже в доданий час.
Варто відзначити, цим матчем баварці провели вдалу генеральну репетицію перед стартом нового розіграшу Ліги Чемпіонів у Барселоні.
Доповнення
Після чотирьох ігор в Бундеслізі баварці набрали 10 очок і посідають друге місце в турнірній таблиці. "РБ Лейпциг" має тільки 3 бали та 13 місце.