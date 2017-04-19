Отцу погибшего в Харьковской области мальчика объявлено о подозрении

"На Харьковщине возле Балаклеи от взрыва снаряда погиб 4-летний мальчик. Прокуратура уже объявила подозрение отцу ребенка", - говорится в сообщении.

Напомним, что в селе Яковенково Балаклейского района Харьковской области в результате демонтажа мужчиной предмета, внешне похожего на снаряд, произошло возгорание топливного элемента газового генератора. Пламя охватило автомобиль, в котором находился его сын. Ребенок от полученных ожогов погиб на месте.

По данному факту следователем открыты уголовные производства по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНН 18 апреля, в результате вероятного демонтажа снаряда в Харьковской погиб мальчик.