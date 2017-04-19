Батьку загиблого на Харківщині хлопчика оголошено підозру

"На Харківщині неподалік Балаклії від вибуху снаряду загинув 4-річний хлопчик. Прокуратура вже оголосила підозру батьку дитини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у селі Яковенково Балаклійського району Харківської області внаслідок демонтажу чоловіком предмету, зовні схожого на снаряд, сталося займання паливного елемента газового генератору. Полум’я охопило автомобіль, в якому знаходився його син. Дитина від отриманих опіків загинула на місці.

За вказаним фактом слідчим відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст.119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНН 18 квітня, внаслідок ймовірного демонтажу снаряду на Харківщині загинув хлопчик.