Отец задержанного "янтарного прокурора" сбил женщину возле Луцка
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Отец задержанного заместителя прокурора Ровенской области Андрея Боровика сбил насмерть женщину в селе Княгининок вблизи Луцка, передает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как стало известно УНН, ДТП произошло 30 января. Водитель, который стал виновником ДТП, как утверждают очевидцы, был нетрезв и скрылся с места аварии.
Впоследствии водителя задержали правоохранители и доставили в управление НП.
По информации источника, виновником смертельного ДТП оказался “отец задержанного” янтарного “заместителя прокурора Ровенской области Андрея Боровика”.
Напомним, ГПУ уволила прокурора Ровенской области Анатолия Ковальчука.
Как сообщал УНН, 4 июля 2016 года зампрокурора области Андрея Боровика задержали по подозрению в причастности к незаконным операциям с янтарем.