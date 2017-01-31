Отец задержанного "янтарного прокурора" сбил женщину возле Луцка

Как стало известно УНН, ДТП произошло 30 января. Водитель, который стал виновником ДТП, как утверждают очевидцы, был нетрезв и скрылся с места аварии.

Впоследствии водителя задержали правоохранители и доставили в управление НП.

По информации источника, виновником смертельного ДТП оказался “отец задержанного” янтарного “заместителя прокурора Ровенской области Андрея Боровика”.

Напомним, ГПУ уволила прокурора Ровенской области Анатолия Ковальчука.

Как сообщал УНН, 4 июля 2016 года зампрокурора области Андрея Боровика задержали по подозрению в причастности к незаконным операциям с янтарем.