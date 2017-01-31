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Батько затриманого “бурштинового прокурора” збив жінку біля Луцька

Батько затриманого “бурштинового прокурора” збив жінку біля Луцька

Київ • УНН

 • 14290 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Батько затриманого заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика збив насмерть жінку у селі Княгининок поблизу Луцька, передає УНН з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Як стало відомо УНН, ДТП сталась 30 січня. Водій, який став винуватцем ДТП, як стверджують очевидці, був нетверезим і втік із місця аварії.

Згодом водія затримали правоохоронці і доставили в управління НП.

За інформацією джерела, винуватцем смертельного ДТП виявився “батько затриманого „бурштинового“ заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика”.

Нагадаємо, ГПУ звільнила прокурора Рівненської області Анатолія Ковальчука.

Як повідомляв УНН, 4 липня 2016 року заступника прокурора області Андрія Боровика затримали з підозрою в причетності до незаконних операцій з бурштином.

Українські Національні Новини

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