Батько затриманого “бурштинового прокурора” збив жінку біля Луцька
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Батько затриманого заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика збив насмерть жінку у селі Княгининок поблизу Луцька, передає УНН з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Як стало відомо УНН, ДТП сталась 30 січня. Водій, який став винуватцем ДТП, як стверджують очевидці, був нетверезим і втік із місця аварії.
Згодом водія затримали правоохоронці і доставили в управління НП.
За інформацією джерела, винуватцем смертельного ДТП виявився “батько затриманого „бурштинового“ заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика”.
Нагадаємо, ГПУ звільнила прокурора Рівненської області Анатолія Ковальчука.
Як повідомляв УНН, 4 липня 2016 року заступника прокурора області Андрія Боровика затримали з підозрою в причетності до незаконних операцій з бурштином.