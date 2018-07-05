Отец Ржавского просит у Президента помощи в расследовании убийства сына

По словам Александра Ржавского, полиция бездействует и не пытается установить истинную причину смерти убиенного, а также не предпринимает никаких действий с целью розыска возможных причастных к преступлению.

“Полиция бездействует, а первые дни являются самыми важными. Полиция не проводит никаких экспертиз и даже до сих пор (!) не включила телефон моего сына, в котором отражены последние часы его жизни. Полиция не снимает информацию с камер видеонаблюдения, расположенных по пути его следования, а ведь информация хранится всего несколько дней, и многое уже утрачено. Мы сами ездим и просим эти материалы, узнавая, что никто из правоохранителей их еще не запрашивал”, — рассказал отец.

Он также отметил, что экспертиза ранений (порезов) на теле его сына была проведена без учета того факта, что Дмитрий Ржавский был левшей.

“Нужна срочная повторная коллегиальная медицинская экспертиза! С каждой минутой организм сына разрушается. И если сегодня не провести независимое исследование, будет уже поздно.

Такое отношение полиции говорит либо о полном профессиональном крахе правоохранительных органов, либо о заказном характере расследования этого дела в отношении именно моего сына”, — написал отец.

Он также отметил, что семья и шестеро детей погибшего на сегодняшний день не чувствует себя в безопасности.

“Петр Алексеевич, мы с Вами были коллегами по Парламенту и вместе гордились, что у нас многодетные семьи. У вас тоже есть дети, и Вы знаете, что смысл нашей жизни заложен в них. Прошу помочь мне и моей семье установить истину! Вы Президент Украины, и я рассчитываю на силу государства и его защиту”, — призвал Александр Ржавский.

Напомним, в пятницу 29 июня в Дарницком районе столицы обнаружено тело Дмитрия Ржавского. Мужчина скончался от многочисленных колото-резанных ранений, предположительно, нанесенных ножом.

Также напомним, что отец убитого заявил, что его сыну угрожали.