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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 69326 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 130139 просмотра

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8 марта, 10:25 • 137242 просмотра

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Отец Ржавского просит у Президента помощи в расследовании убийства сына

Отец Ржавского просит у Президента помощи в расследовании убийства сына

Киев  •  УНН

 • 8257 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Депутат Верховной Рады ІІІ созыва Александр Ржавский обратился к Президенту Украины с просьбой о его содействии в расследовании гибели сына – Дмитрия Ржавского. Об этом он написал на личной странице в Facebook, передает УНН.

По словам Александра Ржавского, полиция бездействует и не пытается установить истинную причину смерти убиенного, а также не предпринимает никаких действий с целью розыска возможных причастных к преступлению.

“Полиция бездействует, а первые дни являются самыми важными. Полиция не проводит никаких экспертиз и даже до сих пор (!) не включила телефон моего сына, в котором отражены последние часы его жизни. Полиция не снимает информацию с камер видеонаблюдения, расположенных по пути его следования, а ведь информация хранится всего несколько дней, и многое уже утрачено. Мы сами ездим и просим эти материалы, узнавая, что никто из правоохранителей их еще не запрашивал”, — рассказал отец.

Он также отметил, что экспертиза ранений (порезов) на теле его сына была проведена без учета того факта, что Дмитрий Ржавский был левшей.

“Нужна срочная повторная коллегиальная медицинская экспертиза! С каждой минутой организм сына разрушается. И если сегодня не провести независимое исследование, будет уже поздно.

Такое отношение полиции говорит либо о полном профессиональном крахе правоохранительных органов, либо о заказном характере расследования этого дела в отношении именно моего сына”, — написал отец.

Он также отметил, что семья и шестеро детей погибшего на сегодняшний день не чувствует себя в безопасности.

“Петр Алексеевич, мы с Вами были коллегами по Парламенту и вместе гордились, что у нас многодетные семьи. У вас тоже есть дети, и Вы знаете, что смысл нашей жизни заложен в них. Прошу помочь мне и моей семье установить истину! Вы Президент Украины, и я рассчитываю на силу государства и его защиту”, — призвал Александр Ржавский.

Напомним, в пятницу 29 июня в Дарницком районе столицы обнаружено тело Дмитрия Ржавского. Мужчина скончался от многочисленных колото-резанных ранений, предположительно, нанесенных ножом.

Также напомним, что отец убитого заявил, что его сыну угрожали.

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