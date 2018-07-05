Батько Ржавського просить у Президента допомоги в розслідуванні вбивства сина

За словами Олександра Ржавського, поліція не діє і не намагається встановити справжню причину смерті вбитого, а також не робить ніяких дій з метою розшуку можливих причетних до злочину.

“Поліція не діє, а перші дні є найважливішими. Поліція не проводить ніяких експертиз і навіть досі (!) не включила телефон мого сина, в якому відображені останні години його життя. Поліція не знімає інформацію з камер відеоспостереження, розташованих на шляху його слідування, а така інформація зберігається всього кілька днів, і багато вже втрачено. Ми самі їздимо і просимо ці матеріали, дізнаючись, що ніхто з правоохоронців їх ще не запитував”, — розповів батько.

Він також зазначив, що експертиза поранень (порізів) на тілі його сина була проведена без урахування того факту, що Дмитро Ржавський був шульгою.

“Потрібна термінова повторна колегіальна медична експертиза! З кожною хвилиною організм сина руйнується. І якщо сьогодні не провести незалежне дослідження, буде вже пізно.

Таке ставлення поліції говорить або про повний професійний крах правоохоронних органів, або про замовний характер розслідування цієї справи стосовно саме мого сина”, — написав батько.

Він також зазначив, що сім’я і шестеро дітей загиблого на сьогоднішній день не відчувають себе в безпеці.

“Петро Олексійович, ми з Вами були колегами по Парламенту і разом пишалися, що у нас багатодітні сім’ї. У вас теж є діти, і Ви знаєте, що сенс нашого життя закладений в них. Прошу допомогти мені і моїй родині встановити істину! Ви Президент України, і я розраховую на силу держави і його захист”, - закликав Олександр Ржавський.

Нагадаємо, в п’ятницю 29 червня в Дарницькому районі столиці виявлено тіло Дмитра Ржавського. Чоловік помер від численних колото-різаних поранень, імовірно, нанесених ножем.

Також нагадаємо, що батько убитого заявив, що його синові погрожували.