Баскетболистки Украины одержали победу на старте отбора к ЧЕ-2019

Наши соотечественницы начали игру с перестрелки из-за дуги, обменявшись тремя точными трехочковыми еще за первую четверть. В составе сборной Украины игру в атаке в свои руки взяли Ягупова и Бережинская, которые были самыми не только в стартовой четверти, но и во время всей первой половине.

Во второй четверти, кстати, им солидно на чужой половине площадки помогла натурализированная Мосс. Однако украинская сборная, выиграв первую четверть, не удержала преимущество во второй. Наши девушки начали проигрывать подбор, что стало ключевым фактором, который позволил нидерландским баскетболистам выровнять игру и получить символическое одно очко преимущества перед большим перерывом - 41:40.

После 41 очка пропущенного за первую половину команда Горана Бошковича исправилась в третьей четверти, пропустив за десятиминутку лишь 10 баллов. Наши девушки добавили агрессивности в защите, а феерический отрезок Ягуповой в атаке позволил украинской сборной выйти в лидеры на 6 очков перед решающим отрезком игры. Третья четверть стала решающей, как бывает часто, и вдохновила украинок на еще одну успешную четверть - 15: 7 и 72:58.

Персональная статистика Украины: Ягупова 33 очка + 10 подборов + 5 перехватов - 8 потерь, Мосс 11 + 7 подборов + 4 передачи + 4 перехвата + 3 блок-шота - 3 потерь, Бережинская 11 Ольховик 6, Белоцерковская 2 - старт, Самбурская 5 , Яцковець 2 + 5 подборов, Науменко 2.

Добавим, что матч второго тура квалификации Евробаскета-2019 сборная Украины сыграет в киевском "Дворце Спорта" против команды Болгарии. Матч состоится 15 ноября в 19:00.