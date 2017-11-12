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Баскетболістки України здобули перемогу на старті відбору до ЧЄ-2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. У дебютному поєдинку кваліфікаційного бар'єру до чемпіонату Європи з баскетболу серед жінок національна команда України в гостях обіграла Нідерландами, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації баскетболу України.

Наші співвітчизниці почали гру з перестрілки з-за дуги, обмінявшись трьома влучними триочковими ще за першу чверть. У складі збірної України гру в атаці в свої руки взяли Ягупова та Бережинська, які були найрезультативнішими не тільки в стартовій чверті, а й під час усієї першої половині.

У другій чверті, до речі, їм солідно на чужій половині майданчика допомогла натуралізована Мосс. Однак українська збірна, вигравши першу чверть, не втримала перевагу у другій. Наші дівчата почали програвати підбирання, що стало ключовим фактором, який дозволив нідерландським баскетболістам вирівняти гру і отримати символічне одне очко переваги перед великою перервою – 41:40.

Після 41 очка пропущеного за першу половину команда Горана Бошковича виправилася в третій чверті, пропустивши за десятихвилинку лише 10 балів. Наші дівчата додали агресивності у захисті, а феєричний відрізок Ягупової в атаці дозволив українській збірній вийти в лідери на 6 очок перед вирішальним відрізком гри. Третя чверть стала вирішальною, як буває часто, і надихнула українок на ще одну успішну чверть – 15:7 і 72:58.

Персональна статистика України: Ягупова 33 очки + 10 підбирань + 5 перехоплень - 8 втрат, Мосс 11 + 7 підбирань + 4 передачі + 4 перехоплення + 3 блок-шоти - 3 втрат, Бережинська 11, Ольховик 6, Білоцерківська 2 - старт, Самбурська 5, Яцковець 2 + 5 підбирань, Науменко 2.

Додамо, що матч другого туру кваліфікації Євробаскету-2019 збірна України зіграє у київському "Палаці Спорту" проти команди Болгарії. Матч відбудеться 15 листопада о 19:00.

Українські Національні Новини

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