Баскетболисты сборной Украины провели результативные матчи в иностранных чемпионатах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В очередных турах баскетбольных европейских чемпионатов по баскетболу продолжили выступления ряд украинских игроков, некоторым из которых удалось продемонстрировать снайперские качества, передает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Александр Липовый отметился в матче чемпионата Греции против "Колоссос" 20 очками (5/9 двухочковых, 2/8 трехочковых, 4/5 штрафных) + 5 подборов (1 в нападении) 3 передачи + 2 перехвата + 1 потеря + 4 фола за 32 минуты. "Трикалла" победила "Колоссос" 74:67.
Еще один игрок сборной Украины тяжелый форвард Вячеслав Бобров набрал 15 очков (4/4 двухочковых, 0/1 трехочковых, 7/7 штрафных) + 8 подборов (3 в нападении) 3 передачи + 1 перехват + 1 блок-шот + 3 фола за 21 минуту матча третьей лиги Франции, а его "Квимпер" разгромил "Ренн" 86:60.
Добавим также, один из фаворитов чемпионата Болгарии "Лукойл" обыграл "Левски" 84:69. Свой вклад в победу внес Максим Корниенко - 8 баллов (3/6 двухочковых, 0/1 трехочковых, 2/2 штрафных) +4 подбора (1 в нападении) +1 передача + 2 перехвата + 1 фол за 15 минут.
Как сообщал УНН, ФБУ подвела итоги двух кругов баскетбольной Суперлиги Пари-Матч.