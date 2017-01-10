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Баскетболісти збірної України провели результативні матчі в іноземних чемпіонатах

Баскетболісти збірної України провели результативні матчі в іноземних чемпіонатах

Київ • УНН

 • 6887 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. В чергових турах баскетбольних європейських чемпіонатів з баскетболу продовжили виступи ряд українських гравців, деяким з яких вдалося продемонструвати снайперські якості, передає УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Олександр Липовий відзначився в матчі чемпіонату Греції проти "Колоссоса" 20 очками (5/9 двоочкові, 2/8 триочкових, 4/5 штрафних) +5 підбирань (1 в нападі) +3 передачі + 2 перехоплення + 1 втрата + 4 фоли за 32 хвилини. "Трікалла" перемогла "Колоссос" 74:67.

Ще один гравець збірної України важкий форвард В’ячеслав Бобров набрав 15 очок (4/4 двоочкові, 0/1 триочкових, 7/7 штрафних) + 8 підбирань (3 в нападі) +3 передачі + 1 перехоплення + 1 блок-шот + 3 фоли за 21 хвилину матчу третьої ліги Франції, а його "Квімпер" розгромив "Ренн" 86:60.

Додамо також, один із фаворитів чемпіонату Болгарії "Лукойл" обіграв "Левскі" 84:69. Свій внесок у перемогу вніс Максим Корнієнко - 8 балів (3/6 двоочкові, 0/1 триочкових, 2/2 штрафних) +4 підбирання (1 в нападі) +1 передача + 2 перехоплення + 1 фол за 15 хвилин.

Як повідомляв УНН, ФБУ підвела підсумки двох кіл баскетбольної Суперліги Парі-Матч.

 

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