Баскетболисты сборной США потерпели второе подряд поражение на ЧМ-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В стартовом поединке при распределении с 5 по 8 места чемпионата мира по баскетболу в Китае встретились звездные коллективы сборных США и Сербии, передает корреспондент УНН.
Матч начался с солидного рывка имени защитника "Сакраменто Кингз" Богдана Богдановича (11:2). Защитник набрал 12 из 14 очков сербской команды. В дальнейшем в первой четверти свои условия диктовали сербы, зато американцы не могли реализовать свои броски - разгромная преимущество европейцев 32:7.
Однако во второй четверти команда Грегга Поповича "проснулась" и нивилювала большую часть разницы - 44:40. Третий отрезок прошел в напряжении, но американцы так и не смогли догнать Богдановича и компании (71:68). В решающей четверти сербам удалось оторваться на 10-очковую расстояние и удержать положительный для себя результат - 94:89.
Таким образом, Сербия сойдется с победителем встречи Польша - Чехия в матче за 5 место ЧМ-2019.
Примечательно, что на предыдущем мировом первенстве в 2014 году эти сборные встретились в финале соревнований. Тогда США выиграли 129:92.
Добавим также, полуфинальные противостояния ЧМ-2019 состоятся 13 сентября.