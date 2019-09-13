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Баскетболісти збірної США зазнали другої поспіль поразки на ЧС-2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. У стартовому поєдинку при розподілі з 5 по 8 місця чемпіонату світу з баскетболу у Китаї зустрілися зіркові колективи збірних США та Сербії, передає кореспондент УНН.

Матч розпочався з солідного ривку імені захисника "Сакраменто Кінгс" Богдана Богдановича (11:2). Захисник набрав 12 із 14 очок сербської команди. Надалі у першій чверті свої умови диктували серби, натомість американці не могли реалізувати власні кидки – розгромна перевага європейців 32:7.

Проте в другій чверті команда Грегга Поповича "прокинулася" і нивілювала більшу частину різниці – 44:40. Третій відрізок пройшов у напруженні, але американці так і не змогли наздогнати Богдановича і компанію (71:68). У вирішальній чверті сербам вдалося відірватися на 10-очкову відстань та втримати позитивний для себе результат – 94:89.

Таким чином, Сербія зійдеться із переможцем зустрічі Польща – Чехія у матчі за 5 місце ЧС-2019.

Примітно, що на попередній світовій першості у 2014 році ці збірні зустрілися у фіналі змагань. Тоді США виграли 129:92.

Додамо також, півфінальні протистояння ЧС-2019 відбудуться 13 вересня.

Українські Національні Новини

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