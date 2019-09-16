Баскетболисты сборной Испании стали чемпионами мира
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Сборная Испания обыграла Аргентину в финальном противостоянии чемпионата мира по баскетболу, который проводится в Китае, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИБА.
Испанцы захватили лидерство с первой четверти и подтвердили статус фаворитов финального противостояния — 95:75.
Аргентина: Лапровиттола — 17 очков, Дек — 24 Кампаццо — 11 Бруссино — 8, Скола — 8,
Испания: Рубио — 20 очков, Фернандес — 11 Льюль — 15 В. Енангомес — 11, Х. Ернангомес — 11, М. Газоль — 14.
Отметим, что титул “MVP” турнира получил Рикки Рубио.
Заметим, что победа в финале стала для испанцев второй в истории команды, впервые они становились чемпионами в 2006 году.