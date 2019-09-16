Баскетболисты сборной Испании стали чемпионами мира

Испанцы захватили лидерство с первой четверти и подтвердили статус фаворитов финального противостояния — 95:75.

Аргентина: Лапровиттола — 17 очков, Дек — 24 Кампаццо — 11 Бруссино — 8, Скола — 8,

Испания: Рубио — 20 очков, Фернандес — 11 Льюль — 15 В. Енангомес — 11, Х. Ернангомес — 11, М. Газоль — 14.

Отметим, что титул “MVP” турнира получил Рикки Рубио.

Заметим, что победа в финале стала для испанцев второй в истории команды, впервые они становились чемпионами в 2006 году.