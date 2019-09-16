Баскетболісти збірної Іспанії стали чемпіонами світу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Збірна Іспанія обіграла Аргентину в фінальному протистоянні чемпіонату світу з баскетболу, що проводиться в Китаї, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІБА.
Іспанці захопили лідерство з першої чверті і підтвердили статус фаворитів фінального протистояння — 95:75.
Аргентина: Лапровіттола — 17 очок, Дек — 24, Кампаццо — 11, Бруссіно — 8, Скола — 8,
Іспанія: Рубіо — 20 очок, Фернандес — 11, Серхіо Люль — 15, В. Енангомес — 11, Х. Ернангомес — 11, М. Газоль — 14.
Відзначимо, що титул “MVP” турніру отримав Ріккі Рубіо.
Зауважимо, що перемога в фіналі стала для іспанців другою в історії команди, вперше вони ставали чемпіонами в 2006 році.