Баскетболисты "Днепра" вышли победителями из матча-открытия Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Баскетболисты "Днепра" выиграли дебютный поединок сезона 2019-20 годов украинской Суперлиги, сообщает УНН.
Хозяева паркета победили дебютантов элитного дивизиона "Харьковских Соколов". Равной борьбы в матче не получилось - после первой половины хозяева выигрывали 39:29, а во второй вовсе не оставили шансов харьковчанам (95:57).
У хозяев 17 очков набрал Исуф Санон, Генри Дугат свое возвращение в чемпионат Украины отметил 15 очками, 3 передачами и 3 перехватами, а Шундель сыграл не менее полезно, добавив до 12 очков 5 передач и 5 подборов.
Отметим, что "Днепр" свой следующий матч в национальном первенстве сыграет 6 октября на выезде против "Черкасских обезьян", а "Соколы" будут противостоять "Обезьянам" на два дня раньше - 4 октября.
Напомним, БК "Днепр" стал обладателем Суперкубка Украины.