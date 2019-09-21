БК "Дніпро" став володарем Суперкубку України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Баскетболісти "Дніпра" прийняли "Хімік" у матчі-відповіді за Суперкубок України з баскетболу, повідомляє кореспондент УНН.
Практично весь поєдинок южненці знаходилися у ролі тих, хто наздоганяє, але наприкінці матчу "Хімік" впевненіше відіграв та святкував перемогу 85:82. Проте за підсумками двох поєдинків, (у першому "Дніпро" виграв +15 очок), саме дніпряни завоювали трофей.
Примітно, що наприкінці другої чверті 3:43 хвилини ігрового часу отримав син бізнесмена Ігоря Коломойського – Григорій. Дебютант не відзначився результативними діями.
Зазначимо, що у переможців 18 очок і 8 передач набрав Дмитро Глєбов, який отримав приз MVP.
Нагадаємо, що минулого сезону БК "Дніпро" виграв перший в історії Суперкубок України.