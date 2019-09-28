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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Баскетболісти "Дніпра" вийшли переможцями з матчу-відкриття Суперліги

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Баскетболісти "Дніпра" виграли дебютний поєдинок сезону 2019-20 років української Суперліги, повідомляє УНН.

Баскетболісти "Дніпра" вийшли переможцями з матчу-відкриття Суперліги

Господарі паркету здолали дебютантів елітного дивізіону "Харківських Соколів". Рівної боротьби у матчі не вийшло – після першої половини господарі вигравали 39:29, а у другій зовсім не залишили шансів харків'янам (95:57).

У господарів 17 очок набрав Ісуф Санон, Генрі Дугат своє повернення до чемпіонату України відзначив 15 очками, 3 передачами та 3 перехопленнями, а Шундель зіграв не менш корисно, додавши до 12 очок 5 передач та 5 підбирань.

Відзначимо, що "Дніпро" свій наступний матч у національній першості зіграє 6 жовтня на виїзді проти "Черкаських Мавп", а "Соколи" протистоятимуть "Мавпам" на два дні раніше – 4 жовтня.

Нагадаємо, БК "Дніпро" став володарем Суперкубку України.

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