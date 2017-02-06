Баскетболист С.Михайлюк набрал 17 очков в матче NCAA

Впервые в этом сезоне команда С.Михайлюка уступила на домашней площадке в NCAA. Произошло это в игре "Канзаса" против "Айова Стэйт" (89:92).

Несмотря на убедительную первую половину - 52:38, "Канзас" не смог удержать свое преимущество. Судьба игры определялась в овертайме. При счете 89:92 в С.Михайлюка был шанс перевести игру во второй овертайм, однако тяжелый бросок с восьми метров не попал в цель. Вместе с тем, в статистике украинца 17 очков (3/7 триочоковых), 3 подбора и 2 передачи. Это второй показатель результативности, после рекордсмена - Фрэнка Мейсона (32 очка).

Напомним, что по данным авторитетного сайта nbadraft С.Михайлюку предсказывают выбор одного из клубов НБА под 30 пиком драфта 2017 года.