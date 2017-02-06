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Баскетболіст С.Михайлюк набрав 17 очок у матчі NCAA

Київ • УНН

 • 8293 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Лідер молодіжної збірної України, черкаський баскетболіст Святослав Михайлюк провів результативний поєдинок у складі “Канзас Джейхоукс”, передає УНН з посиланням на сайт Федерації баскетболу України.

Баскетболіст С.Михайлюк набрав 17 очок у матчі NCAA

Вперше у цьому сезоні команда С.Михайлюка поступилася на домашньому майданчику в NCAA. Сталося це у грі “Канзаса” проти “Айова Стейт” (89:92).

Незважаючи на переконливу першу половину — 52:38, “Канзас” не зміг втримати свою перевагу. Доля гри визначалася в овертаймі. За рахунку 89:92 у С.Михайлюка був шанс перевести гру в другий овертайм, однак важкий кидок з восьми метрів не влучив у ціль. Разом з тим, у статистиці українця 17 очок (3/7 триочокові), 3 підбирання та 2 передачі. Це другий показник результативності, після рекордсмена — Френка Мейсона (32 очки).

Нагадаємо, що за даними авторитетного сайту nbadraft С.Михайлюку пророчать вибір одного з клубів НБА під 30 піком драфту 2017 року.

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