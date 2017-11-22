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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 20322 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 35437 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103737 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111862 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133215 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107133 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108605 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Актуальное
Баскетболист Михайлюк набрал более 20 очков в матче NCAA

Баскетболист Михайлюк набрал более 20 очков в матче NCAA

Киев  •  УНН

 • 15048 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинский защитник Святослав Михайлюк второй раз подряд набрал больше 20 очков в матче регулярного чемпионата NCAA. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины, передает УНН.

В поединке на территории США против "Южного Техаса" уроженец Черкасс за 26 минут проведенных на паркете в форме "Канзас Джейхокс" набрал 21 очко (7/9 с игры, 2/2 штрафных, 5/7 триочокових), 2 подбора, 1 передачу .

Такие цифры позволили "Канзасу" выиграть - 114:71.

Отметим, что это уже четвертая подряд победа "Джейхокс" на старте сезона впервые с 2013 года.

Как сообщал УНН, в предыдущем матче против "Южной Дакоты" (98:64) Михайлюк набрал 27 очков, установив карьерный рекорд.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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