Баскетболист Михайлюк набрал более 20 очков в матче NCAA
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинский защитник Святослав Михайлюк второй раз подряд набрал больше 20 очков в матче регулярного чемпионата NCAA. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины, передает УНН.
В поединке на территории США против "Южного Техаса" уроженец Черкасс за 26 минут проведенных на паркете в форме "Канзас Джейхокс" набрал 21 очко (7/9 с игры, 2/2 штрафных, 5/7 триочокових), 2 подбора, 1 передачу .
Такие цифры позволили "Канзасу" выиграть - 114:71.
Отметим, что это уже четвертая подряд победа "Джейхокс" на старте сезона впервые с 2013 года.
Как сообщал УНН, в предыдущем матче против "Южной Дакоты" (98:64) Михайлюк набрал 27 очков, установив карьерный рекорд.