Баскетболіст Михайлюк набрав понад 20 очок в матчі NCAA

У поєдинку на території США проти "Південного Техасу" уродженець Черкас за 26 хвилин проведених на паркеті у формі "Канзас Джейхокс" набрав 21 очко (7/9 з гри, 2/2 штрафних, 5/7 триочокових), 2 підбирання, 1 передачу.

Такі цифри дозволили "Канзасу" виграти – 114:71.

Відзначимо, що це вже четверта поспіль перемога "Джейхокс" на старті сезону вперше з 2013 року.

Як повідомляв УНН, в попередньому матчі проти "Південної Дакоти" (98:64) Михайлюк набрав 27 очок, встановивши кар’єрний рекорд.