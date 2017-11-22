Баскетболіст Михайлюк набрав понад 20 очок в матчі NCAA
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Український захисник Святослав Михайлюк вдруге поспіль набрав більше 20 очок у матчі регулярного чемпіонату NCAA. Про це інформує Федерація баскетболу України, передає УНН.
У поєдинку на території США проти "Південного Техасу" уродженець Черкас за 26 хвилин проведених на паркеті у формі "Канзас Джейхокс" набрав 21 очко (7/9 з гри, 2/2 штрафних, 5/7 триочокових), 2 підбирання, 1 передачу.
Такі цифри дозволили "Канзасу" виграти – 114:71.
Відзначимо, що це вже четверта поспіль перемога "Джейхокс" на старті сезону вперше з 2013 року.
Як повідомляв УНН, в попередньому матчі проти "Південної Дакоти" (98:64) Михайлюк набрав 27 очок, встановивши кар’єрний рекорд.