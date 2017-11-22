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Баскетболіст Михайлюк набрав понад 20 очок в матчі NCAA

Баскетболіст Михайлюк набрав понад 20 очок в матчі NCAA

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Український захисник Святослав Михайлюк вдруге поспіль набрав більше 20 очок у матчі регулярного чемпіонату NCAA. Про це інформує Федерація баскетболу України, передає УНН.

У поєдинку на території США проти "Південного Техасу" уродженець Черкас за 26 хвилин проведених на паркеті у формі "Канзас Джейхокс" набрав 21 очко (7/9 з гри, 2/2 штрафних, 5/7 триочокових), 2 підбирання, 1 передачу.

Такі цифри дозволили "Канзасу" виграти – 114:71.

Відзначимо, що це вже четверта поспіль перемога "Джейхокс" на старті сезону вперше з 2013 року.

Як повідомляв УНН, в попередньому матчі проти "Південної Дакоти" (98:64) Михайлюк набрав 27 очок, встановивши кар’єрний рекорд.

Українські Національні Новини

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