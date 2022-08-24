Баскетбол: сборная Украины провела тренировку перед игрой с Италией

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"Практически все лето мы вместе. Можно сказать, что уже сформулировалась маленькая такая семья. Атмосфера в сборной отличная, все мы работаем и поддерживаем друг друга. Все мы интересуемся друг у друга, как дела у оставшихся в Украине родственников. В целом пытаемся оставаться, несмотря на всю ужасную ситуацию в Украине, на позитиве. Отдаем максимум своих сил на тренировке. Во время подготовительных игр пытались отработать некоторые нюансы, чтобы больше подойти подготовленными к этому отборочному окну. В матчах, которые нас ждут, будем играть на паркете по максимуму", - сказал бигмен национальной команды Артем Пустовой.

Расписание игр:

24 августа. Рига, Латвия

18.30. Украина – Италия

27 августа. Гапнарфьордюр, Исландия

23.00. Исландия – Украина.

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