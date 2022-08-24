Баскетбол: збірна України провела тренування перед грою з Італією
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Збірна України з баскетболу завершує підготовку до матчу відбору на ЧС-2023, в якому підопічні Айнарса Багатскіса зустрінуться в Ризі з Італією, передає УНН.
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"Практично все літо ми разом. Можна сказати, що вже сформулювалася маленька така сім'я. Атмосфера у збірній відмінна, всі ми працюємо і підтримуємо один одного. Всі ми цікавимося один у одного, як справи у родичів, які залишилися в Україні. У цілому намагаємося залишатися, незважаючи на всю жахливу ситуацію в Україні, на позитиві. Віддаємо максимум своїх сил на тренуванні. Під час підготовчих ігор намагалися відпрацювати деякі нюанси, щоб більш підійти підготовленими до цього відбіркового вікна. У матчах, що на нас чекають, гратимемо на паркеті по максимуму", - сказав бігмен національної команди Артем Пустовий.
Розклад ігор:
24 серпня. Рига, Латвія
18.30. Україна - Італія
27 серпня. Гапнарфьордюр, Ісландія
23.00. Ісландія - Україна.
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