Банкира будут судить за присвоением миллиона гривен клиентов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Начальник отделения банка, которая завладела денежными средствами клиентов на сумму более миллиона гривен, оказалась на скамье подсудимых. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Черниговским отделом Бердянского местной прокуратуры завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника отделения ПАО “Укрсоцбанк” по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1, 3, 4 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные в крупных размерах).
Досудебным расследованием установлено, что бывший начальник отделения банка в период с 2013 по 2015 годы завладела денежными средствами клиентов банка в сумме более одного млн грн.
Как сообщалось ранее, подозреваемый скрывалась от органов следствия, в связи с чем последний был объявлен в розыск.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий его местонахождение было установлено и задержано.
Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается. Обвиняемой грозит наказание до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.
Как сообщал УНН, экс-сотрудницу Пенсионного фонда будут судить за растрату двух миллионов.