Банкіра судитимуть за привласненням мільйону гривень клієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Начальник відділення банку, яка заволоділа грошовими коштами клієнтів на суму понад мільйон грн, опинилася на лаві підсудних. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
Чернігівським відділом Бердянської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт відносно колишнього начальника відділення ПАТ «УкрсоцБанк» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3, 4 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені у великих розмірах).
Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній начальник відділення банку у період з 2013 по 2015 роки заволоділа грошовими коштами клієнтів банку в сумі понад один млн грн.
Як повідомлялось раніше, підозрювана переховувалась від органів слідства, у зв’язку з чим останню було оголошено в розшук.
Під час проведених оперативно-розшукових заходів її місцезнаходження було встановлено та затримано.
Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває. Обвинуваченій загрожує покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.
Як повідомляв УНН, екс-співробітницю Пенсійного фонду судитимуть за розтрату двох мільйонів.