Объем средств населения и бизнеса в банках во II квартале значительно вырос и банки ожидают его дальнейшего роста в следующем квартале. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального Опроса о банковском фондировании, передает УНН со ссылкой на НБУ.

В Нацбанке также обнародовали четыре интересных вывода:

1. Во ІІ квартале вырос объем средств как домохозяйств и корпораций, так и оптового фондирования.

Финучреждения прогнозируют, что рост будет сохраняться и в дальнейшем, кроме оптового фондирования, объемы которого уменьшатся.

2️. Средняя стоимость фондирования во II квартале продолжала снижаться. Об этом сообщила наибольшая доля респондентов за всю историю опросов со ІІ квартала 2021 года.

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Уменьшение будет продолжаться и в следующем квартале.

3️. Доля фондирования в валюте снизилась и, по ожиданиям банков, будет снижаться в дальнейшем.

Срочность фондирования несколько сокращалась третий квартал подряд, в то же время во II квартале об этом сообщило меньшее, чем раньше, количество финучреждений.

4️. Общий объем капитала банков за последние 12 месяцев увеличился. Три четверти опрошенных ожидают сохранения такой тенденции.

Прибыльность остается определяющим фактором увеличения объема капитала в ближайшем будущем.

Справочно

Опрос о банковском фондировании проводился с 17 июня по 8 июля 2024 года среди менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Ответы предоставили 26 финансовых учреждений, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка Украины. Опрос относительно ожиданий в IV квартале 2024 года будет опубликован в октябре.