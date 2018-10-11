Банки в сентябре наростили кредитование на 1%

В частности, кредитный портфель банков в национальной валюте в сентябре увеличился на 1,1% до 614,6 млрд грн.

В сентябре банки, как отмечается, активно предоставляли кредиты корпоративному сектору - их объем вырос как в национальной валюте (на 1,1% - до 485,7 млрд грн), так и в иностранной (в долларовом эквиваленте они увеличились на 1,3% - до 14,7 млрд долл. США).

За этот же период объем гривневых кредитов населению вырос на 0,9% - до 127,4 млрд грн. А вот в иностранной валюте население в сентябре начало брать кредиты реже (в долларовом эквиваленте они уменьшились на 2,2% - до 2,47 млрд долл. США).

Стоимость гривневых кредитов и депозитов для бизнеса выросла, для населения - оставалась почти на уровне предыдущего месяца, добавили в НБУ.

Напомним, украинцы начали активнее делать вклады на депозит в гривне.