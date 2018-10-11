Банки у вересні наростили кредитування на 1%

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Кредитний портфель банків у національній та іноземній валюті у вересні проти попереднього місяця збільшився на 1% - до 1,192 трлн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднені Національним банком України попередні дані "Грошово-кредитної статистики" за вересень.