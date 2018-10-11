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Банки у вересні наростили кредитування на 1%

Банки у вересні наростили кредитування на 1%

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Кредитний портфель банків у національній та іноземній валюті у вересні проти попереднього місяця збільшився на 1% - до 1,192 трлн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднені Національним банком України попередні дані "Грошово-кредитної статистики" за вересень.

Зокрема, кредитний портфель банків у національній валюті у вересні збільшився на 1,1% - до 614,6 млрд грн.

У вересні банки, як зазначається, активно надавали кредити корпоративному сектору - їх обсяг зріс як у національній валюті (на 1,1% - до 485,7 млрд грн), так і в іноземній (в доларовому еквіваленті вони збільшилися на 1,3% - до 14,7 млрд дол. США).

За цей же період обсяг гривневих кредитів населенню зріс на 0,9% - до 127,4 млрд грн. А от в іноземній валюті населення у вересні почало брати кредити рідше (у доларовому еквіваленті вони зменшилися на 2,2% - до 2,47 млрд дол. США).

Вартість гривневих кредитів та депозитів для бізнесу зросла, для населення – залишалася майже на рівні попереднього місяця, додали у НБУ.

Нагадаємо, українці почали активніше класти гроші на депозит у гривні.

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