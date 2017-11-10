Банки стали активнее давать кредиты украинцам

"В третьем квартале гривневые корпоративные кредиты выросли на 4,8%, или почти на 20 млрд грн. Если раньше рост кредитов в гривне было в основном следствием реструктуризации старых валютных кредитов, то в III квартале банки предоставляли новые короткие кредиты стратегическим предприятиям (государственные банки) и компаниям с иностранными инвестициями (иностранные банки)", - говорится в обзоре.

Бизнес-кредитование, по данным регулятора, нарастили все группы банков кроме ПриватБанка, розничное - все группы без исключения. В общем розничные кредиты в гривне выросли на 9,5%, или 7,8 млрд грн в III квартале.

НБУ спрогнозировал, что при условии отсутствия значительных негативных шоков финучреждения ускорят кредитование бизнеса и активнее выдавать кредиты населению.

"Результаты последнего опроса об условиях кредитования (октябрь 2017 года) свидетельствуют о неизменных планы банков быстрее кредитовать корпорации и домохозяйства", - говорится в обзоре.

В НБУ отметили, что в октябре пятый месяц подряд банки продолжали наращивать кредитование в национальной валюте. За месяц остатки по кредитам в гривне увеличились на 0,9% по сравнению с сентябрем - до 548,2 млрд грн.

"Портфель кредитов бизнеса и домохозяйствам вырос на 0,4% м/м и 3,0% м/м соответственно", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что выросли остатки по кредитам, предоставленным в иностранной валюте, - до 16,4 млрд долл. США в эквиваленте. Этому способствовал прирост остатков по кредитам, предоставленными бизнесу - на 1,8% м/м. В то же время, остатки по кредитам, выданными населению, продолжали сокращаться - на 1,2% м/м, добавили в НБУ.

Напомним, НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины.