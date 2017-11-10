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Банки почали активніше давати кредити українцям

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Українські банки пожвавлюють кредитування - не лише продовжують зростати обсяги кредитування населення, а й спостерігається активізація кредитування бізнесу. Про це йдеться в огляді банківського сектору, опублікованому Національним банком України, передає УНН.

"У ІІІ кварталі гривневі корпоративні кредити зросли на 4,8%, або майже на 20 млрд грн. Якщо раніше зростання кредитів у гривні було здебільшого наслідком реструктуризації старих валютних кредитів, то у ІІІ кварталі банки надавали нові короткі кредити стратегічним підприємствам (державні банки) та компаніям з іноземними інвестиціями (іноземні банки)", - йдеться в огляді.

Бізнес-кредитування, за даними регулятора, наростили усі групи банків крім ПриватБанку, роздрібне – всі групи без винятку. Загалом роздрібні кредити у гривні виросли на 9,5%, або 7,8 млрд грн у ІІІ кварталі.

НБУ спрогнозував, що за умови відсутності значних негативних шоків фінустанови пришвидшать кредитування бізнесу та активніше видаватимуть кредити населенню.

"Результати останнього опитування про умови кредитування (жовтень 2017 року) свідчать про незмінні плани банків жвавіше кредитувати корпорації та домогосподарства", - сказано в огляді.

У НБУ вказали, що в жовтні п’ятий місяць поспіль банки продовжували нарощувати кредитування у національній валюті. За місяць залишки за кредитами у гривні збільшилися на 0,9% порівняно з вереснем – до 548,2 млрд грн.

"Портфель кредитів бізнесу й домогосподарствам зріс на 0,4% м/м та 3,0% м/м відповідно", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що зросли залишки за кредитами, наданими в іноземній валюті, - до 16,4 млрд дол. США в еквіваленті. Цьому сприяв приріст залишків за кредитами, наданими бізнесу – на 1,8% м/м. Водночас, залишки за кредитами, виданими населенню, продовжували скорочуватися – на 1,2% м/м, додали у НБУ.

Нагадаємо, НБУ покращив прогноз зростання економіки України.

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