Банки не нужно защищать перед клиентами: эксперт о запрете бизнесу конвертировать валютные кредиты в гривны

Нацбанк должен проанализировать постановление о запрете конвертации валютных кредитов в гривне для бизнеса и смягчить его, ведь это могло бы способствовать бизнес-климату в Украине. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономический эксперт Александр Паращий.

На сколько я понимаю, это делалось в первую очередь для защиты банков. Мне кажется, что наши банки - они являются самодостаточными, и их не нужно защищать перед их клиентами, - отметил Паращий.

По его мнению, нет необходимости запрета конвертации валютных кредитов в гривне для платежного баланса и курсовой стабильности. Поэтому, если банк и клиент договорились о том, что валютный кредит или его часть можно конвертировать в гривну, они должны иметь возможность это сделать.

Обязательства перед банками никто не отменял. И хорошо, если бизнес хочет их выполнять. Это могло бы действительно помочь бизнесу, ведь повторюсь - банки сейчас не в ситуации, когда у них есть большие проблемы. Если банк имеет такое желание - странно, что они не могут этого сделать. Здесь, видимо должен проанализировать ситуацию НБУ и как-то смягчить, - считает экономический эксперт.

Отметим, указанное постановление, которым бизнесу запрещено реструктурировать свои валютные кредиты, было принято еще в начале широкомасштабного вторжения, когда главой НБУ был еще Кирилл Шевченко. Новый глава Нацбанка Андрей Пышный, исходя из нынешних обстоятельств, может сделать шаг на встречу бизнесу, позволив банкам в индивидуальном порядке решать вопрос о конвертации валютных кредитов в случае достижения договоренностей с клиентом.

Такой шаг главы Нацбанка Пышного точно не останется незамеченным, способствует улучшению отношений между банками и клиентами и повысит доверие к банковскому сектору.

Контекст

Украинский бизнес с начала полномасштабного вторжения продемонстрировал устойчивость и готовность быстро подстраивать работу под текущие вызовы.

В случае с запретом конвертировать валютные кредиты в гривну украинский бизнес нередко прибегает к непопулярным шагам, чтобы остаться на плаву и не потерять все.

Одними из представителей украинского бизнеса, имеющих валютный кредит, который тянется еще с 2006 года, являются владельцы столичного ТРЦ «Гулливер». Кстати, на момент получения кредита компания, получившая заем, имела других владельцев. Кризисы 2008 и 2014 годов нанесли непоправимый удар бизнесу, который кредитовался в валюте. Это привело к тому, что нынешние владельцы «Гулливера» были вынуждены пойти в 2020 году на реструктуризацию долга. Однако, конвертировать кредит в гривне тогда не удалось.