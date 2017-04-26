Банк "Михайловский" могут признать незаконно ликвидированным

В частности, суд отклонил ходатайства ФГВФЛ об истребовании дополнительных доказательств и отводе судей. Суд счел имеющиеся в деле доказательства достаточными для принятия решения и ушел в письменное производство.



Решение суда по сути рассматриваемого вопроса ожидается в ближайшее время.



Учитывая наличие в деле вывода правовой экспертизы о неправомерном и необоснованном признании банка “Михайловский” неплатежеспособным, ожидается решение о его незаконной ликвидации.



О том, как решение суда о незаконной ликвидации банка “Михайловский” может повлиять на вкладчиков, рассказал эксперт Андрей Новак. Он подчеркнул, что никто не будет забирать деньги, выплаченные ФГВФЛ вкладчикам в размере гарантированных сумм.



“Речь идет только о защите репутации этих банков, которые выведены с рынка незаконно. Механизма возврата денег, полученных от ФГВФЛ, нет и вряд ли он будет. Поэтому это только имиджевые шаги банков, которые защитили свою репутацию в суде и добились признания того, что НБУ по отношению к ним действовал неправомерно”, — сказал А.Новак.



Напомним, недавно Киевский апелляционный административный суд признал незаконным постановление НБУ об отнесении банка “Хрещатик” к категории неплатежеспособных.



Ранее аналогичные решения были вынесены в пользу ряда финучреждений, среди которых “Укринбанк”, “Банк Премиум”, “Велес банк”, “Банк Союз”, “Банк Капитал”, “Киевская Русь”, “СП Банк”, “arb Bank Radical”.