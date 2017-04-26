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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 14308 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 74720 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138096 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110233 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112274 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109736 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Банк "Михайловский" могут признать незаконно ликвидированным

Банк "Михайловский" могут признать незаконно ликвидированным

Киев  •  УНН

 • 17965 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. На последнем заседании в деле банка “Михайловский” судьи отклонили ходатайства Фонда гарантирования вкладов физлиц, направленные фактически на затягивание процесса, сообщает УНН со ссылкой на представителей экс-владельцев банка в суде.

В частности, суд отклонил ходатайства ФГВФЛ об истребовании дополнительных доказательств и отводе судей. Суд счел имеющиеся в деле доказательства достаточными для принятия решения и ушел в письменное производство.

Решение суда по сути рассматриваемого вопроса ожидается в ближайшее время.

Учитывая наличие в деле вывода правовой экспертизы о неправомерном и необоснованном признании банка “Михайловский” неплатежеспособным, ожидается решение о его незаконной ликвидации.

О том, как решение суда о незаконной ликвидации банка “Михайловский” может повлиять на вкладчиков, рассказал эксперт Андрей Новак. Он подчеркнул, что никто не будет забирать деньги, выплаченные ФГВФЛ вкладчикам в размере гарантированных сумм.

“Речь идет только о защите репутации этих банков, которые выведены с рынка незаконно. Механизма возврата денег, полученных от ФГВФЛ, нет и вряд ли он будет. Поэтому это только имиджевые шаги банков, которые защитили свою репутацию в суде и добились признания того, что НБУ по отношению к ним действовал неправомерно”, — сказал А.Новак.

Напомним, недавно Киевский апелляционный административный суд признал незаконным постановление НБУ об отнесении банка “Хрещатик” к категории неплатежеспособных.

Ранее аналогичные решения были вынесены в пользу ряда финучреждений, среди которых “Укринбанк”, “Банк Премиум”, “Велес банк”, “Банк Союз”, “Банк Капитал”, “Киевская Русь”, “СП Банк”, “arb Bank Radical”.

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