Банк "Михайлівський" можуть визнати незаконно ліквідованим

Зокрема, суд відхилив клопотання ФГВФО про витребування додаткових доказів і відвід суддів. Суд визнав наявні в справі докази достатніми для прийняття рішення і пішов у письмове провадження.



Рішення суду по суті питання, яке розглядається, очікують найближчим часом.



З огляду на наявність у справі висновку правової експертизи про неправомірне і необгрунтоване визнання банку “Михайлівський” неплатоспроможним, очікується рішення про його незаконну ліквідацію.



Про те, як рішення суду про незаконну ліквідацію банку “Михайлівський” може вплинути на вкладників, розповів експерт Андрій Новак. Він підкреслив, що ніхто не буде забирати гроші, виплачені ФГВФО вкладникам у розмірі гарантованих сум.



“Йдеться тільки про захист репутації цих банків, які виведені з ринку незаконно. Механізму повернення грошей, отриманих від ФГВФО, немає і навряд чи він буде. Тому це лише іміджеві кроки банків, які захистили свою репутацію в суді і домоглися визнання того, що НБУ стосовно них діяв неправомірно”, – сказав А.Новак.



Нагадаємо, нещодавно Київський апеляційний адміністративний суд визнав незаконною постанову НБУ про віднесення банку “Хрещатик” до категорії неплатоспроможних.



Раніше аналогічні рішення були винесені на користь низки фінустанов, серед яких “Укрінбанк”, “Банк Преміум”, “Велес банк”, “Банк Союз”, “Банк Капітал”, “Київська Русь”, “СП Банк”, “arb Bank Radical”.