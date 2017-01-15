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Банду квартирных воров задержали в Донецкой области

Банду квартирных воров задержали в Донецкой области

Киев • УНН

 • 12465 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 15 января. УНН. Полиция Донецкой области задержала банду квартирных воров, которые незаконно "обогатились" более чем на 350 тыс. грн. Об этом сообщили в ГУНП Донецкой области, сообщает УНН.

Четверо жителей Константиновки, трое из которых уже имели за плечами по несколько судимостей, объединились, чтобы незаконно зарабатывать себе на наркотики. Опираясь на собственный опыт, использовали различные методы конспирации, чтобы правоохранители не смогли на них выйти.

Самому младшему из злоумышленников 23 года, самому старшему - 31. Жили в одном городе, знали друг друга давно. Двое из них некоторое время отбывали наказание в одной колонии. В общем судимости имели трое из них - 6 на всех: за грабежи, кражи, мошенничества, незаконный оборот наркотиков. Также трое злоупотребляли наркотическими средствами. Как впоследствии установили полицейские, именно это подтолкнуло мужчин переступить через закон - нужны были деньги на "кайф". Их объединила жажда легкого заработка и наживы, добавили в ведомстве. Ни у одного законной "работы" не было.

В октябре 2016 года сотрудники управления уголовного розыска областного главка полиции получили информацию о кражах, совершенных из домов жителей в Краматорске, Славянске и Бахмуте. Полицейские выяснили, что имеют дело с одной и той же группой злоумышленников. Воры действовали аккуратно, уничтожая малейшие зацепки, которые могли вывести на них.

Но недавно один из злоумышленников был задержан "на горячем" - он пошел "на дело" один и попал на оперативников как раз тогда, когда выходил из только что обворованной квартиры в Славянске. Правоохранители установили, что злоумышленники постоянно меняли состав группы - совершали преступления вдвоем или втроем, меняясь друг с другом.

В ходе документирования деятельности преступной группы было установлено, что были у них и пособники. Разоблачены два работника службы такси, которые по договоренности отвозили злоумышленников из Константиновки в другой город, чтобы те совершали кражи.

Помогала ворам и девушка одного из них, которая как раз и была с ним, когда его задержали полицейские в Славянске. Она не раз сбывала краденое - относила вещи в ломбард. Установили правоохранители и места сбыта краденого и скупщиков - обнаружены трое таких лиц.

Вчера по местам жительства злоумышленников, в магазинах, где сбывалось краденое, транспортных средствах таксистов были проведены обыски - всего 21. Правоохранители обнаружили вещественные доказательства - похищенные золотые и серебряные украшения, столовые приборы, иконы, картины, компьютеры, фотоаппараты и другую технику. Злоумышленники брали все, что можно было вынести, в том числе, одежду и обувь и, конечно, денежные средства.

Установлена ​​причастность злоумышленников к 17 эпизодам краж. Общая сумма похищенного составляет более 350 тыс. грн. Но есть все основания полагать, что задержанные причастны к другим аналогичным правонарушениям.

По факту открыто уголовное производство, предусмотренное ч.3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Украины. Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. Досудебное расследование продолжается.

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